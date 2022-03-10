台央行行长：台湾面临输入性通膨压力剧增

台湾中央银行行长杨金龙今天（10日）说，受乌克兰局势影响，台湾面临输入性通膨压力剧增，需要密切关注能源、石油与大宗物资对居民消费者物价指数（CPI）的影响。

据台湾《联合报》报道，杨金龙今天到立法院财委会进行业务报告时说，俄罗斯是能源出口国，金属、能源、大宗物资价格都会受到影响，目前台湾进口的能源占较多，大宗物资也占一些，但目前国际市场价格上涨，要传递到台湾来稍微要有一段时间。

杨金龙说，台湾目前输入性通膨压力增加，到目前为止可说是供需失衡。他分析称，这一波物价上涨有两原因，第一是疫情因素，产生供给与需求落差，疫情解封需求增加，但进口到美国港口操作较缓慢，供给来不及符合需求；第二是俄乌战争，物价上涨。但他强调，基本上台湾物价仍可控。

针对台湾是否出现停滞性通货膨胀，杨金龙说，停滞性通膨的意思是经济没有成长，但他认为，台湾经济基本面今年还是很好，政府稳定物价机制在一定程度会稳定物价，以主计总处的预估，物价涨幅到第二季会慢慢降下来。

因应通膨，美国联准会最快将在这个月升息，央行在报告中也预估美国3月可能升息0.25个百分点。针对台湾是否会跟进美国升息，杨金龙说，去年12月有提及台湾升息三条件：通膨上涨情况、受疫情影响的内需产业复苏情况、主要央行货币政策动向。他透露，货币政策将于下周四理监事会讨论。

另外，针对台湾是否会利用新台币升值因应输入性通膨，杨金龙回应说，新台币升值或贬值由市场供需来决定，台湾经济基本面好、出口好、台商资金回流，外资认为台湾经济基本面好，所以新台币升值，央行政策就是汇率要稳定，升值或贬值由供需决定。