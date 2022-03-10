台首席贸易谈判代表：愿成为美印太经济框架“正式成员”

台湾首席贸易谈判代表邓振中（John Deng）昨天（9日）在美国智库组织的线上活动中表示，台湾想成为美国即将推出的印度-太平洋经济框架（Indo-Pacific Economic Framework）的“正式成员”。他说，台湾是一个可靠的伙伴，也是全球供应链的关键部分。

根据路透社报道，邓振中在美国智库布鲁金斯学会的活动上说，台湾非常愿意支持美国的印度-太平洋经济框架。民主自治的台湾在政治和经济上都是一个可靠和稳定的合作伙伴。

邓振中说：“我想敦促美国政府，我希望今天参加研讨会的所有听众都能帮我们向美国政府传递一个信息，那就是台湾愿意成为这一框架的正式成员。”

他还说，作为主要半导体生产商，台湾与美国之间的供应链合作对双方都至关重要。

报道指出，美国认为中国大陆在印度-太平洋地区建立势力范围、成为世界最具影响力的大国，华盛顿上月誓言要向该地区投入更多的外交和安全资源，以抵制中国大陆扩张势力的行为。

报道还称，这份12页的战略综述重申了美国计划在今年年初启动印太经济框架，这一倡议至少能部分填补自2017年特朗普总统退出多国贸易框架以来美国与该地区接触的巨大空白。

一名美国政府官员被问到邓振中的言论时说，美国正在与印度-太平洋地区的合作伙伴进行接触，同时正在制定框架，但目前还没有“成员”的细节要宣布。

“话虽如此，美国仍致力于深化与台湾的贸易和投资关系，”这位官员说。

一名美国高级外交官上月表示，美国“无意”与中国大陆在印太经济框架方面进行接触。