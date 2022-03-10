台国安局称大陆飞机3月上旬坠入南中国海

台湾国安局称，3月上旬有中国大陆飞机发生意外，坠入南中国海，并指大陆想扩大南中国海实质管控。

综合《自由时报》和中时新闻网报道，台湾国安局今早（10日）在书面报告中指，大陆将意外发生地点的邻近海域宣布为禁航区，从事搜救、军事训练，禁航区紧贴所谓的“九段线”主权范围，是趁全球聚焦俄乌冲突、降低对南中国海的关注之际，测试美国及其他南中国海声索国的底线。

越南网民早前在推特上写道，一架运8反潜机本月1日在海南三亚西南方向的海域失联，中国大陆之后以演习为名，在该海域进行搜救，直到2日。台湾ETtoday新闻云后来报道了这则信息。

海南海事局1日晚与4日傍晚先后在中国大陆海事局网站上公布，南中国海特定海域从本月1日晚上11时至隔天中午12时有军事演习，之后从4日至15日再有军事演习。上述网民指4日至15日举行的演习地点靠近越南海岸，并称演习与反潜机发生意外有关。

越通社后来报道，越南外交部本月7日就中国上述军事演习做出回应时，呼吁中国尊重且不得侵犯越南专属经济区和大陆架，不采取使形势复杂化的行为。

台湾国安局今天在报告中也指大陆持续以《海警法》为基础，授权海警可武力执法，在中沙、南沙积极运用海警强势执法，谋扩大对争议海域实质管控。

至于台海周边情势，台湾国安局称，大陆军方在台海维持例行战备，并说考量到2月至3月期间举办北京冬奥和冬残奥、召开全国两会，以及天候不佳等因素，大陆军方在台海周边维持常态海空巡逻，对台针对性袭扰活动较为克制。

对于中国大陆军费预算的同比增长在今年增至7.1%，国安局分析，此举反映大陆加速打造为对台、制美的作战力量，厚植“军事斗争一线”战力，扩增对台及印太区域安全威胁。

至于俄乌战争情势，国安局分析，俄罗斯采取打谈并举，主攻乌克兰首都基辅，辅以围攻乌东、乌南等重要城市，同步切断乌克兰国际海空援助路径，而大陆在俄乌之间均存战略利益，对此次俄乌战事立场尴尬，唯恐应对处理不慎损害自身战略利益，并削弱所谓负责任大国形象，因此虽然欧、乌各方几度期盼其介入斡旋，均不为所动，但基于国际秩序巨变，已表态愿意与国际社会一道展开斡旋的立场。

中国外长王毅周一（7日）在两会外长记者会上说，中国在乌克兰问题上，愿意在需要的时候同国际社会一道开展必要的斡旋。

台湾国安局在最后强调，乌东问题无法等同类比两岸情势，且俄乌爆发战事后，牵动大国博弈、地缘政治、全球金融与能源市场稳定。国安局将密切关注俄乌战事发展，并持续完善各项搜研工作，供政府施政与决策参考。