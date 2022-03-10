台外长低调回应尹锡悦当选：韩内部事务不作评论

韩国大选结果出炉，总统当选者尹锡悦被认为立场较为亲美，台湾外交部长吴钊燮今天上午在立法院低调表示，对于韩国总统新任当选人尚未上任，就任后外交部会有正式说法。他说，韩国内部事务，外交部最好不要作评论。

根据联合报报道，吴钊燮在应询民进党立委罗致政有关韩国大选结果时表示，台湾与韩国民间交流、经贸往来长久来都非常密切，最近台韩也签署不少双边了解备忘录，推动台韩关系，希望在这个基础上推动台在各个层面关系。对于新任当选人尚未上任，就任后外交部会有正式说法。而目前尚未有任何成行的赴韩访团。

对于尹锡悦被认为是亲美反中，吴钊燮表示，韩国内部事务，台湾外交部最好不要作评论，韩国政局变化，外交部会持续密切关注，希望推动台韩关系。

民进党立委王定宇则询问对韩国政局变天的看法，台湾外交部次长田中光表示，外交部对选举成立观察小组，台驻韩代表处对双方都有接触，外交部认为尹锡悦在政策上较为亲美。针对韩国总统就任恭贺团，田中光表示，若韩国有邀，台湾会派出，过去也有邀请。

尹锡悦今天赢得韩国总统大选，保守派力量时隔五年重新掌权。分析认为，尹锡悦的胜选意味着加强国防的倡导者回归青瓦台，或导致韩国深化与美国的军事联盟，支持拜登政府推动盟友为半导体等关键材料建立供应链的努力。同时，也可能意味着韩国与朝鲜和中国的关系会转冷。