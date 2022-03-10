中国石化董事长：有能力确保油品供应

中国最大炼油商中国石化董事长马永生说，中国石化上中下游产业链完备，当前旗下炼厂运行平稳，加工负荷和成品油产量保持较高水平，有能力、有决心确保油品供应。

马永生昨天（9日）接受中新社采访时说，当前，世纪疫情全球肆虐，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，全球面临能源紧张甚至危机，充满可预料和难以预料的风险，特别是全球能源转型持续加快。

不过他强调，无论市场如何变化，中国石化将端牢能源饭碗，坚决扛稳扛好保障国家能源安全核心职责。他说，旗下炼销企业成品油库存保持合理偏高水平，库存抗风险能力较强。

马永胜说，在经历了2021年的特殊保供时期后，中国石化在资源统筹、调运组织、现场管理等各方面积累了丰富的市场保供经验，产业链韧性持续增强，与铁路、管网部门形成了良好合作关系，应对市场突发事件能力进一步提升。

他续称，力争到2025年，公司新能源供应能力达到千万吨标煤，多能互补的能源供应体系初具规模。

路透社周三引述知情人士称，由于乌克兰战争引发对供应的担忧，中国政府已要求国有炼油企业考虑在4月暂停出口汽油和柴油。一位了解讨论情况的消息人士说，这是为了防止出现短缺，因为在原油价格飙升的情况下，独立炼油厂面临着降低产量的巨大压力。今年头两个月，中国成品油出口已经减少三分之一。

西方制裁扰乱俄罗斯原油和油品出口后，全球油价攀升至14年高点。周三，亚洲数种成品油的炼油利润率创下纪录新高。英国布兰特原油期货和美国原油期货日前一度达到每桶130美元（176新元），最新分别报112.23美元和108.74美元。