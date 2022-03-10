中核集团总经理建议加快推进《原子能法》出台

中国人大代表，中核集团总经理、党组副书记顾军建议加快推进《原子能法》出台，完善与中国核大国地位相适应的法规体系，填补立法空白，表明中国促进原子能事业发展的国家意志和制度安排，树立负责任核大国形象。

根据澎湃新闻报道，顾军说，核能作为安全、经济、高效的清洁能源对于贯彻新发展理念、构建新发展格局，引领全球在“后疫情时代”实现绿色、低碳复苏，具有独特作用和重要意义。他认为，应尽快出台统领中国原子能领域的基本性法律，完善与中国核大国地位相适应的法规体系，填补立法空白。

报道指出，中国核能利用加快推进、核电积极有序发展的新时期，在碳达峰、碳中和目标下，核能的作用将更加凸显。但涉核法律法规体系的顶层法律、被称为该领域母法的《原子能法》至今“难产”。

顾军建议，《原子能法（征求意见稿）》已基本成熟，结合最新形势与战略需求，完善《原子能法（征求意见稿）》相关内容，尽快出台。他同时呼吁尽快制定“放射性废物管理法”。他说：“虽然我国已制定《放射性污染防治法》和《核安全法》，但受限于法律定位、只能部分涉及放射性废物管理的内容。放射性废物管理工作滞后于核能发展，我国亟需制定《放射性废物管理法》，规范管理，确保长久安全。”

顾军认为，现行相关条例以及部门规章中专门针对核退役治理监管的规范较少；《核安全法》局限于其法律定位，尽管有原则性规定，但仍需通过行政法规或部门规章进一步细化；《放射性污染防治法》针对放射性废物治理的规定相对原则和简单。

他建议，《放射性污染防治法》应涵盖的主要内容包括：明确放射性废物管理的责任；建立和完善放射性废物管理组织机构及管理体系；确立放射性废物管理国家计划；建立放射性废物管理资金保障制度；完善公众参与机制。