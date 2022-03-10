中国华为等手机制造商对俄出货量据报已减半

知情人士透露，受俄罗斯卢布贬值和西方国家制裁影响，小米、华为、OPPO等中国手机制造商对俄罗斯的出货量已减少一半。

据《金融时报》报道，自俄罗斯对乌克兰采取军事行动以来，卢布兑美元的汇率暴跌35%以上，加上美国、日本等国祭出的经济制裁，使得中国企业难以在不产生损失的情况下继续向俄罗斯销售其产品。

卢布汇率暴跌，造成中国企业需要向俄罗斯客户收取更高的卢布价格来补偿汇率的暴跌，但当地经济恶化的情况下，难以做到这点。因此，不少俄罗斯手机经销商已停止向中国制造商下订单。

报道称，在俄乌战争暴发的几天内，许多西方公司承诺切断与莫斯科的关系，包括英国石油公司、苹果、网飞（Netflix）、麦当劳等。相较于西方企业，中国企业并没有大规模撤离俄罗斯。

不过，华为英国分公司董事会两名英国籍成员在俄罗斯攻打乌克兰后辞职，报道分析认为，这凸显了中国政府未能谴责俄罗斯总统普京的举动给中国企业带来的高声誉风险，两名董事会成员的辞职据报原因与华为拒绝谴责俄罗斯攻打乌克兰有关。

另外，以华为、小米为首的中国手机制造商对俄出货量削减也表明，中俄之间的合作关系并没有使中国企业免受战争带来的经济影响，多国祭出的经济制裁也使中国企业难以利用西方多个企业撤离俄罗斯的趋势，获取更多俄罗斯市场的利润。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）前天警告，若发现中国企业违反美国对俄罗斯的出口管制，或将切断对涉事中企的设备及软件供应。小米前高管称，若违反规则可能会导致另一起孟晚舟事件，因此从商业角度来看，旁观接下来的事情进展会更有意义。