台陆委会：大陆在台海课题暂不会急遽升高紧张情势

台湾陆委会认为，中国大陆对台加大反独促统力度，但短期内暂不致于急遽升高紧张情势，因为大陆当前的首要目标是确保中共二十大前内外部环境稳定。

据台湾联合新闻网报道，陆委会今天（10日）在书面报告中称，大陆逐渐扩大国际操作，寻求自身在俄乌情势中最大利益，包括说愿做必要斡旋，研判是对战事升温感到忧虑，渐展开国际沟通，操作与欧、俄、美等关系。

中国大陆外长王毅周一（7日）在两会外长记者会上说，中国在乌克兰问题上，愿意在需要的时候同国际社会一道开展必要的斡旋。

台湾陆委会分析，大陆仍反对北约东扩、批美欧等冷展思维、维持与俄正常贸易，研判北京认知俄乌情势不会改变美国在印太长期扼制中国大陆的战略重心。

至于台海情势，报告指大陆主张解决台湾问题为历史任务，反独促统的力度不断加强，并强调不容外力干涉。陆委会研判，大陆在未来将持续对台紧缩、加大单边作为，但大陆当前首要事务是确保中共二十大前内外部环境稳定，短期暂不致骤然升高紧张情势。

对于王毅早前强调台湾问题完全是中国的内政，与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性，陆委会回应时指大陆借俄乌情势，巩固国际“一中”格局，并称大陆批评美国的印太战略，目的是要防范台美互动升温。

陆委会也指大陆借俄乌情势，宣传官方政治诉求，企图影响台湾的社会安定，但由于台湾政府及时进行政策说明，大陆预期的目的难以达成。

另一方面，台湾外交部今天也在报告中称，若中国大陆错估情势对台采取军事行动，必将付出惨痛代价，并说国安单位已提升对台海周边军事动态的各项监侦及预警作为，慎防中国大陆借机滋事。