港保安局：青衣方舱医院硬件属应急标准

对于有隔离者批评青衣方舱医院设施简陋的问题，香港保安局解释，青衣方舱医院硬件属应急标准。

据明报报道，香港青衣社区隔离设施（又称青衣方舱医院）启用后，一直有入住隔离者批评设施简陋、配套不足。香港保安局首席助理秘书长谢振中今天（10日）说，有关设施在很短时间内建成，以解决隔离设施不足的燃眉之急，硬件上属“应急标准”，加上香港很少人有管理大型临时社区隔离设施的经验，工作人员正极速学习，并向旅游业界人士汲取经验。

谢振中透露，青衣方舱医院现时的使用率约八成，由于完成检疫的人离开营地后，需要较长时间清洁及消毒房间，故入住率很难达至百分之百。但由于希望善用隔离空间，当房间用量较紧张时，会安排互不认识的人共用房间，但重申会尽量安排一人或一个家庭入住同一单位。

对于早前有隔离者投诉不能选择膳食，谢振中说，承办商每日会提供四至五种食物，工作人员虽在市民入住前查询意向以便安排，但市民也可要求更换食物。他又说，现在约50个单位会由一名职员提供协助，隔离者可透过WhatsApp联络工作人员，员工将在可行的时间处理隔离者需要。

位于前新田购物城的另一处由中央援建的社区隔离设施，昨日已交付港府。谢振中说，上述设施同样没有独立厕所，但当局听到市民意见后，得悉香港人不习惯使用蹲厕，故从新田方舱医院开始，往后所有相关设施均改用坐厕。