港补习教师指使女友人谋杀他人被判27年

香港一名补习男教师不满友人骗财而萌生杀机，唆使另一女友人枪杀事主，被裁定串谋谋杀和串谋无牌管有枪械及弹药罪成，被判坐牢27年。

综合《明报》和《星岛日报》报道，法官判刑时表示，本案因男被告想谋杀事主而起，男被告利用女被告对其好感，指示女被告参与杀人计划和保管弹药，属有部署犯案。

法官举例指出，男被告约女被告在隐蔽的公园交收枪械，明显知道违法的风险，而且他将所有枪械交予女被告和别人保管，反映他性格聪明和审慎。

法官说，本案情节极严重，男被告利用他人部署谋杀行动，属加刑因素。法官还斥责被告为案中始作俑者，聪明又小心计划其杀人大计，利用女网友对他的爱慕及无知，遥控她执行计划，法官认为被告对社会构成严重威胁，必须严惩。

法官还指，该杀人计划曾一度执行但最终失败，警方将被告等拘捕及发现涉案枪械。法官强调，幸好因警方介入最终阻止了计划，并称赞警方的行动。

据了解，本案事主正因另案在狱服刑，同案女被告翟咏诗（21岁）昨（9日）判监禁6年半。男被告苏翰韬（31岁）今到庭听取判刑，辩方求情指出，男被告只是误以为涉案枪械是玩具枪，但法官反驳指出，陪审团裁定被告罪成，意味不接纳他的解释。

对于裁定被告串谋无牌管有枪械及弹药罪，法官指出，涉案弹药包括灭声器，伤害他人的潜在风险高，加上被告刻意将弹药交予别人保管，判以控罪的最重刑期、即14年监禁。

至于串谋谋杀罪，法官指出被告安排两名男子对事主行凶，并指示女被告跟踪事主，是利用别人促成杀人计划，“他们只是步兵，你（被告）是司令”；控罪最高刑罚为终身监禁，本案适合较长刑期，故判囚27年。被告的两罪刑期同期执行。