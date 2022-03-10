台促转会：蒋经国是威权统治者毋庸置疑

台湾促转会代理主委叶虹灵今天（10日）说，蒋经国是威权统治者的定性毋庸置疑，促转会也把七海文化园区列为威权象征，已将相关报告寄给台北市政府，希望园区陈列相关历史文本。

台湾总统蔡英文今年1月参加“经国七海文化园区”揭幕仪式时，公开肯定已故总统蒋经国坚决反共、坚定保台立场，引发蓝绿阵营齐炮轰。

综合台湾ET today新闻云及中央社报道，时代力量立委邱显智今天（10日）在立法院提到，蔡英文之前的发言被学界批“试图抢夺关于蒋经国的话语权”、“意图媚俗讨好蓝营的民众”，从转型正义的角度来看，自然必须解构“蒋经国神话”，台湾民主才有可能深化。

邱显智质疑，在蔡英文发言前，总统府是否向促转会咨询，政府未来要落实转型正义，究竟要如何打破蒋经国的神话，真正让这段历史中的加害者负起责任。

叶虹灵说，促转会在总统发言前有传达相关意见，促转会的立场如同声明所讲，蒋经国是威权统治者的定性毋庸置疑，促转会也把七海文化园区列为威权象征，并发函、将相关报告寄给台北市府，希望未来蒋经国图书馆可以陈列相关历史文本，让人民思考过去的威权统治带来的伤害。

此外，邱显智也问及，中正纪念堂转型的具体计划何时可以完成。叶虹灵答说，就像蔡英文所说，不应该再用威权形式纪念这个卸任总统，相关功过随着新档案、新研究会持续推进，应该留给历史学家、国史馆等研究单位来做。

促转会已提出威权反省公园方案，促转会的总结报告也会提短、中、长程计划，接下来会由承接机关文化部与行政院一起推进。