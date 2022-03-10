中国房企泰禾否认“破产”：仅是流动性问题而非资不抵债

中国房企泰禾集团今天表示，个别网媒发布泰禾集团宣布破产，被万科接手等内容纯属造谣，与事实严重不符，并强调公司遇到的只是流动性问题，不是资不抵债，没有表外负债、员工跟投等高风险性问题。

根据泰禾集团在官网发布的声明称，个别网络媒体平台上，部分别有用心的个人注册号发布了《房产巨头泰禾集团宣布破产，留下一些“烂尾楼”，被万科集团接手》《万科接手泰禾集团》等文章和视频，已对公司品牌声誉和正常运营造成恶劣影响。这也和当下国家倡导的“维护房地产市场的健康发展、维护住房消费者的合法权益”等精神背道而驰，极易损害泰禾新老业主的利益。

声明说，对于有关个人或组织在网络平台上的造谣中伤，公司已向相关平台进行投诉举报，并针对有关个人或组织保留采取进一步民事诉讼、刑事报案等法律措施的权利。

声明称，去年以来公司已有超过20批次的项目交付，涉及北京、杭州、南京、南昌、济南等多个城市。目前，公司整体运营有条不紊。公司今年将坚持“直面问题、绝不躺平、积极自救”的第一指导要义，坚持复工复产这一最大策略，以“交付虽然迟到、品质不会缺席”的务实态度和自我要求，全力推进复工复产、保交付保品质等重点工作。

声明还强调，公司遇到的只是流动性问题，不是资不抵债的问题。同时，公司没有表外负债、员工跟投等高风险性问题，相信一定能度过暂时性的困难阶段。



泰禾股价今天午后微涨0.4%，沪深300地产指数涨0.3%。

