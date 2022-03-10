赵少康谈韩国大选：在野党应放弃小我才能成就更好的政权交替

韩国总统大选结果出炉，以微弱差距完成政党轮替。中广董事长赵少康对此表示，台湾的在野党如果只会勾心斗角、在野互打，最后结果就是让民进党继续一党乱政，台湾前途因此被葬送。为了大局着想，有时候应该“放弃小我、思考大我”，以全民利益为优先，才有机会达成韩国准总统尹锡悦说的“成就更好的政权交替”。

根据联合报报道，赵少康指出，这次韩国总统大选，第三大党候选人安哲秀，选前六天宣布退选并和国民力量党候选人尹锡悦整合，胜选后建立联合政府，才让尹锡悦以0.8%的微弱差距打败执政党，达成政党轮替目标，这样的选战模式，台湾在野党领导诸公真应该发挥智慧好好参考。

赵少康批评，民进党执政导致台湾人一开始打不到冠病疫苗，无辜牺牲民众健康性命；能源政策失败，竟然让台湾在近一年密集发生三次全台大停电；开放莱猪、核食，牺牲台湾人食安后，仍然无法加入任何一个国际组织。蔡英文执政六年，年轻人还是买不起房子、不敢生孩子，更把台湾带向兵凶战危的险地，种种劣迹罄竹难书，再让民进党继续执政，则台湾危矣。

赵少康说，眼见民进党施政没半步，只会操作政治对立、两岸冲突，在野党真的该认真思考，当务之急是要把民进党拉下台，还是只顾壮大自身政党？如果在野党团结明明有机会把民进党拉下台却不做，那就是自私。

赵少康认为，在民进党胡作非为又掌握各种行政及媒体资源下，在野党还不团结，就会落得什么都没有。看看韩国，反思自己，没有安哲秀的支持，尹锡悦不会胜选，但没有尹锡悦组联合政府的承诺，安哲秀也不会退选相挺，这次韩国成功政党轮替的选战模式，应该给台湾在野党一些启发。

赵少康最后表示，最重要的还是国民党自己内部必须先革新、团结，强大自己之后，才能跟其他阵营谈合作，就算努力过后真的没办法达成在野联合目标，国民党也必须能靠自己的力量胜选，不能只是一心想依赖其他政党，否则只会被瞧不起。

