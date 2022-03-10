中国人大代表建议在幼儿园开展性教育

中国人大代表、浙江省衢州市中医医院副院长陈玮在两会期间呼吁，要在幼儿园开展性教育，他说：“要实现健康中国，没有性健康不行；要实现性健康，没有性教育不行；性教育不从儿童抓起不行。”

根据中国青年报报道，陈玮说，开展全面性教育对于提高儿童生殖健康水平，加强性别平等意识，预防儿童性侵害、校园欺凌、早婚早育，减少不安全性行为、非意愿妊娠和人工流产，降低性传播疾病感染及艾滋病病毒感染等，都会起到积极作用。

陈玮说，全面性教育关注儿童在不同年龄段成长的多样性需求，及时提供支持其可持续发展的性教育内容，而不是单纯由成年人决定哪些内容该教给儿童，或干脆让其“自学成才”。让儿童在性方面“无师自通”，会导致其在性健康成长的道路上冒很大的风险。

“全面性教育是基于课程，探讨性的认知、情感、身体和社会层面意义的教学过程。”陈玮表示，在学校开展全面性教育是实现儿童健康、福祉与尊严的需要，是实现健康中国宏伟蓝图的需要，是实现全球可持续发展的需要。

“性侵案件给受害儿童的心灵蒙上一层灰暗的阴影，对儿童的伤害极大，不仅是生理上的伤害，还会成为他们一辈子难以愈合的心理伤害。且遭受伤害的远不止幼儿本人，一些家庭的幸福、和谐会毁于此。”陈玮说，为儿童创造良好的成长环境，是全社会的共同责任，必须要预防和杜绝此类案件发生。

陈玮建议在幼儿园开展性教育，内容包括认识身体，了解新生命的诞生；认识身体的感知觉，了解情绪、学习积极的情绪处理策略；平等与尊重儿童权利，预防儿童性侵害、学会自我保护；遵守社会规范等8个方面。同时，应加强对幼儿园性教育教师的培养。

她期待，教育管理部门和教育管理者能提高对全面性教育的认识和重视程度，尽快出台相关指南，为推动全面性教育在幼儿园和学校的开展发挥重要作用。

陈玮的建议得到了一些网民的支持，认为这是中国教育薄弱的环节，应该加强这方面的意识；但也有部分网民担忧从幼儿开始是否过早。