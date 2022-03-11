中概股集体大跌 爱奇艺等跌超20%

在美国上市的中概股集体大跌，爱奇艺、贝壳等跌幅超过20%。

据中新社报道，当地时间10日，美股三大指数集体收跌，其中，道指跌0.34%，标普500指数跌0.43%，纳指跌0.95%。

中概股更是遭遇集体大跌，截至收盘，逸仙电商暴跌39.52%，贝壳跌23.93%，爱奇艺跌21.71%，拼多多跌17.49%，好未来跌16.72%，京东跌15.83%，哔哩哔哩跌14.10%，高途、携程、360数科跌超12%，腾讯音乐、滴滴跌逾10%，唯品会、新东方、小鹏汽车跌逾9%，阿里巴巴、网易、知乎跌逾7%，微博、百度跌超6%。

据路透社报道，一位长期跟踪中概股的华尔街对冲基金人士说，中概股大跌主要源于美国证监会周二基于外国公司问责法（HFCAA）列出了五家公司的名单，要求这些公司在3月29日之前对中国国资背景等信息做更进一步的披露，否则会被强制退市。

SEC网站披露的暂定名单将百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体与和黄医药依据《外国公司问责法》认定为有退市风险的“相关发行人”。

“俄乌战争背景下市场本就异常脆弱，此事今日受到市场关注后，大家以为SEC在行动，要把所有中概股都干掉。”上述华尔街人士对路透社说。

对于美国证监会的名单，中国证监会周五凌晨紧急回应称，尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。