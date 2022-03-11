美官员：乌克兰是台湾防御大陆进攻的典范

美国国防部一名高级官员周四（10日）在参议院听证会上说，如果中国大陆进攻台湾，乌克兰对俄罗斯军队入侵的顽强抵抗可以成为台湾自卫的典范。

据路透社报道，负责战略、计划和能力的助理国防部长卡林说：“我认为我们现在在乌克兰看到的情况对他们来说是一个非常值得研究的案例，说明为什么台湾需要尽其所能建立不对称能力，让其民众做好准备，以便在中国选择侵犯其主权时能够尽可能地挑衅。”

美国与台湾没有正式关系，但却是台湾的主要武器供应国，并长期敦促台湾购买具有成本效益的移动防御系统，即“不对称”武器，以对抗中国大陆更强大的军队。

在被问及卡林在参议院外交关系委员会的言论时，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说，美国的一些人教唆台独势力，企图阻止中国的复兴。刘鹏宇在一封电邮回应说：“这不仅会把台湾推入一个不稳定的境地，也会给美国带来难以承受的后果。”

另外，负责政治军事事务的助理国务卿刘易斯告诉参议员，美国继续敦促台湾采购不对称系统，这些系统“在乌克兰被使用得非常有效”。

刘易斯说，台湾需要优先考虑短程防空、海军海上水雷和海岸防御以及巡航导弹，并补充说，美国和台湾在什么是不对称系统的问题上越来越有共识。

刘易斯说，台湾也需要从乌克兰的预备役部队改革中得到启示，乌克兰有志愿的领土防御部队和大约90万名预备役人员，其民众“必须准备好战斗”。

刘易斯还说：“显然地，我们不希望在台湾发生冲突。”她说，台湾刚刚创建了“一个全面的国防动员组织”，并在发展阶段与美国国民警卫队合作。