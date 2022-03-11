香港殓房爆满 每天近百具遗体直送火葬场

冠病疫情导致香港殓房爆满，由于要加快流程以及防疫需要，每天都有近百具遗体直接运往火葬场。

据星岛日报报道，疫情累计死亡个案接近3000人，遗体堆积殓房，殡仪业者指，疫情持续之下，近期每天都有近一百具遗体没有经由殡仪馆出殡，直接运往火葬场。

香港食环署昨（10日）举办网上研讨会，邀请负责不同程序的相关部门、公共机构与殡仪业界参加，就如何理顺整个流程及缩减所需时间交换意见。殡仪业商会理事长郭凯邦说，业界已向相关部门反映，包括如何能加快处理遗体，以及业界在丧礼上的配合，以加快流程。

郭凯邦又提到，疫情之下，近期已有愈来愈多的家属，选择不在殡仪馆办理后事，只在公立医院的殓房或公众殓房作简单丧礼或追思，然后将遗体直接运往火葬场。“除了是加快流程，也是由于在疫情之下，很多家属也担心会在殡仪馆受到感染，加上可能不会有太多亲友出席，故选择简简单单完成丧礼。”

现在全港殡仪馆总共有121个礼堂，郭凯邦称若以食环署提供逾200个火化时段计算，估计每日约有100名死者没有经由殡仪馆出殡，遗体直接运往火葬场。他也说，于公众殓房进行有关仪式并没有问题，但现在部分公立医院的殓房未能配合，并不允许业界为先人提供简单的装身，以及瞻仰遗容等程序，希望当局能够人道处理，以酌情方式让家人进行简单的仪式。

他说，近期死亡人数仍在上升，难以估计何时能够见顶，希望当局可以灵活处理，否则很多丧事也要“拖长来做”，“若不允许，或作出阻挠，令先人不能留下最美好的仪容，很多家属也会感到不安及难过，故希望医院方面可作调整。”

