港官员：中央援港的连花清瘟胶囊已豁免注册

香港第五波冠病疫情严重，染疫民众需要药物以纾缓病情，“连花清瘟胶囊”是其中之一。然而，这款药物有分香港版和中国大陆版，港版有香港中成药注册编号，而大陆版则未在香港注册。

据香港01报道，香港立法会昨天（10日）举行会议，议员梁美芬问到大陆版本的注册情况，食物及卫生局副局长徐德义说，大陆版在一个情况之下已获得豁免注册。

近期香港疫情严峻，染疫民众需要药物支援，然而市面药物一度断货。多个政团、议员均透过不同渠道，从大陆购买连花清瘟胶囊，但由于大陆版“连花”未在香港注册，部份人士担心触犯法例，就算买到药物也不敢运回来派发。立法会议员陈凯欣向《香港01》说，“连花”是大陆官方认可的药物，认为政府应该辖免在港使用，让民众在中医指导之下服用。

陈凯欣说，近期民众买不到含扑热息痛（Paracetamol / Acetaminophen）的西药，如市面有更多“连花”等中成药，而成人按中医建议服用中成药，可把家中西药留给儿童。她说，一整粒含扑热息痛西药未必适合儿童服用，可按照药剂师或医生建议给指定份量，例如将药丸切开一半或更小，对于整个家庭来说是妥善分配资源的方法。

对于大陆版“连花”未注册，陈凯欣指自己也有疑问，认为中央援港物资也有大陆版“连花”，是否代表大陆版已经豁免注册可以派发。

梁美芬在立法会上向徐德义提出疑问，查询之前动用《紧急法》为指定事项作出豁免，是否已经豁免大陆版的“连花”。

徐德义指，港版“连花"已有注册，生产商近期大量生产及运来香港，民众可以在市场购买。至于中央政府提供的药物有大陆版“连花”，徐德义说所有中央提供的支援，包括该药物批次，都已经豁免注册。

徐德义说，政府收到中央支援的药物后，已经循多个途径派给有需要的民众。