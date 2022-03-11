李克强：支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力

中国国务院总理李克强今天就乌克兰问题重申，中国始终奉行独立自主的和平外交政策，愿意和国际社会一道为重返和平发挥积极的作用，一切有利于和平解决危机的努力中国都支持和鼓励。

根据新华社报道，李克强在中国十三届人大五次会议闭幕后回答中外记者提问时说，当前乌克兰局势世人瞩目，中方也深感担忧和痛惜。真诚地希望乌克兰局势能够得到缓解，早日回归和平。中国始终奉行独立自主的和平外交政策，发展双边关系从不针对第三方。中国将本着相互尊重、互利共赢的精神，同各方发展合作关系，为世界提供更多的稳定性。

李克强说，中方主张各国主权领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切也应该得到重视，中方据此作出自己的判断，并愿意和国际社会一道为重返和平发挥积极的作用。

被问及中国是否无论怎样都不会对俄进行谴责时，李克强说，当前乌克兰局势确实令人担忧，应当尽最大努力支持俄乌双方克服困难进行谈判，谈出和平的结果，一切有利于和平解决危机的努力中国都支持和鼓励。当务之急要避免紧张局势升级甚至失控，国际社会和各方都是有共识的。

他说，中方呼吁保持最大限度的克制，防止出现大规模人道主义危机。中方已经提出应对乌克兰局势特别是人道局势的倡议，并将继续向乌方提供人道主义援助。

李克强最后说，当前世界经济受疫情冲击等影响已经很艰难了，有关制裁会对世界经济复苏造成冲击，对各方都不利。中方愿为维护世界和平稳定，促进发展繁荣作出自己建设性努力。