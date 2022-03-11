李克强：今年是自己任期最后一年 中国面临的困难挑战依然众多

中国总理李克强说，冠病疫情及其给经济带来的严重冲击，是本届政府面对的最大挑战，但中国政府“尽了最大努力”。

李克强今早在记者会上回答《联合早报》记者提问时说，本届政府以来，国际形势复杂多变，国内矛盾和困难叠加。说到最大的挑战，那还是新冠疫情及其给经济带来的严重冲击，“我们志不求易、事不避难、行不避险，尽了最大努力。”

他忆述：“记得我出任总理时在这里召开第一次记者会，也就是在这个大厅里边，就明确表明，要持续发展经济、不断改善民生、促进社会公正，这是我们政府的基本任务，行大道、民为本、利天下，就是要以民之所望为施政所向。”

李克强形容，这些年政府契而不舍、一以贯之，创新施政方式，用保持经济运行在合理区间等方式来应对周期性的经济波动，尤其是把宏观政策的实施直面市场主体的需求；坚定推进改革，减除繁苛，维护公正，培育和壮大市场主体和新动能，激发市场活力和社会创造力；坚持就业优先，把握国情实际，注重保障基本民生，等等。

他坦言：“政府工作有人民群众认可的地方，也有与他们的期盼有差距和不足的地方，这些我们是清楚的。”

李克强说，今年是本届政府的最后一年，也是他担任总理的最后一年。中国所面临的形势依然复杂严峻，困难和挑战依然众多，他和他的同事们，会以契而不舍的精神恪尽职守，用实干来践行承诺。

他总结：“我相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，有社会各界的大力支持，特别是人民群众的共同奋斗，中国经济一定能够爬坡过坎，实现今年全年经济社会发展的主要目标任务，并为以后的发展奠定应有的坚实基础。”