吉林省长谈高校防疫：绝不能出现“人等房间”问题

对于吉林农业科技学院暴发的聚集性疫情，吉林省长韩俊说，防疫绝不能出现“人等房间”问题。

据澎湃新闻报道，韩俊昨天（10日）主持召开学校疫情防控专题会议，对学校疫情防控工作进行再调度再部署。

韩俊说，当前，吉林省疫情防控已经进入最关键的阶段，学校作为人员密集场所，是疫情防控的重中之重。

韩俊提出，要高质量高效率组织全员核酸检测，确保不漏一人，最大限度消除风险；要加强资源调配力度，全力满足隔离需要，绝不能出现“人等房间”“人等床位”问题。要将所有密接、次密接人员全部转运到集中隔离场所，所有阳性病例全部转运到定点医院，确保转运安全；要加强对学生的关心关爱，做好健康教育和心理疏导等工作，及时回应师生关切，对师生反映的困难要抓紧办、办到位等。

从3月6日吉林农业科技学院出现第一例确诊病例起，随后的四天时间该高校共报告了68例感染者，其中20例确诊患者，48例无症状感染者。有学生反映，学校让学生们聚在一起“隔离”，反而导致更多人被感染。由于控制疫情不力，吉林农业科技学院中共党委书记张立峰昨天已被免职。

截至今早8时5分，吉林农业科技学院共转运学生6556人，85名带队老师随车转运，实现学生全部转运。学校清空后，学校将进行全面消杀。