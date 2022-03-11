吉林省本轮本土冠病感染者过千 近八成在吉林市

吉林省昨天新增本地确诊病例98例，新增本地无症状感染者148例。据统计，从3月1日吉林省报告首例确诊病例，截至昨天，吉林省本轮本土冠病疫情感染者已经超过千人，报告的近八成感染者来自吉林市。

根据澎湃新闻报道，吉林省延边州珲春市本月1日报告首个在重点人员主动筛查发现的病例，随后吉林省吉林市、长春市、延边州、四平市、松原市、梅河口市相继报告确诊病例。除了吉林市和长春市，其他地区每日报告都是个位数新增确诊。

截至昨天，吉林省本轮本土冠病疫情感染者已经超过千人，其中确诊病例513例（含10例无症状感染者转为确诊病例），无症状感染者520例；吉林市报告的确诊病例388例（含7例无症状感染者转为确诊病例），无症状感染者391例，即吉林省的近八成感染者报告来自吉林市。

吉林市今天在全市区域开展第六轮核酸检测。在此前的核酸检测中已经发现了社区传播以及学校的聚集性疫情。

受到外界关注的吉林农业科技学院聚集性疫情已经报告了最少68例感染者，多名学生在学校隔离期间确诊感染冠病。

吉林农业科技学院党委书记张立峰昨天被免职，吉林省委决定，总督学、省教育厅党组成员岳强兼任吉林农业科技学院党委书记。

另据央视新闻今天报道，吉林农业科技学院学生全部转运学校清空后，学校将进行全面消杀。截至今早8时5分，吉林农业科技学院共转运学生6556人，85名带队老师随车转运，实现学生全部转运。其中转运至吉林市607人，其余6034人分别转运至辽源市、长白山、白城市、白山市、通化市、松原市。现场工作人员介绍，此次从省内各地调运了近300台大巴车支援。