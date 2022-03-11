吉林省长春市实行封闭式管理

吉林省长春市疫情防控指挥部今天（11日）发布通知，决定在全市范围内启动三轮全员核酸检测， 停止一切非必要流动。全市小区（村）、单位实行封闭式管理。

根据人民日报客户端消息，通知要求，机关居家办公，企事业单位停止运营。除参与防疫工作的人员之外，全市所有行政事业单位人员全部居家办公；除市里确定的重点企业、保障民生的公共服务类企业之外，所有企业一律停业；除保障市民基本需要的超市、药店、特需医疗机构之外，其他营业门店一律停业；学校停课，公交、出租车、地铁停运。

通知还要求，停止一切非必要流动。全市小区（村）、单位实行封闭式管理。每户家庭每两天由一人外出采购必要的生活物资，有特殊出入需求的居民，由社区（村）从严管控，上述两类人员需持证出入，出入证由所在社区（村）开具。公安干警、医护人员等其他必要的流动人员，需持相关证件或疫情防控指挥部开具的证明出入。

通知说，本次核酸检测要求应检必检，不落一人，并密切关注本区域核酸检测时间，按通知准时参加核酸检测并按要求做好个人防护工作，检测完毕立即返回家中。

吉林省昨天新增本地确诊病例98例，新增本地无症状感染者148例。截至今天13时，本轮疫情全省累计报告确诊病例526例，其中吉林市396例、长春市78例、延边州51例、松原市1例；全省累计报告无症状感染者590例，其中吉林市428例、长春市120例、延边州33例、梅河口市5例、四平市2例、辽源市和松原市各1例。