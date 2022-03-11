消息称滴滴因网络安全调查暂停香港上市计划

消息人士称，中国网约车公司滴滴出行未能安抚中国监管机构要求其彻底改革处理敏感用户数据的系统，该公司在香港上市的准备工作已暂停。

据彭博社报道，知情人士说，中国国家互联网信息办公室通知滴滴高管，他们防止安全和数据泄露的建议没有得到落实。其中一名不愿透露姓名的人士说，滴滴的主要应用程序去年已从中国应用程序商店中删除，目前将继续暂停使用。

上述人士说，滴滴及其银行家已经停止了原定于今年夏天左右以介绍方式在香港上市的工作。他们说，除了处理中国证监会的审查之外，滴滴还在努力完成上市招股书所要求的第四季度业绩。

滴滴出行在6月通过44亿美元（约59亿新元）的美国首次公开募股后，成为中国当局打击科技行业的最大目标之一。上市几天后，该公司被置于网络安全调查之下，其服务被从中国的应用商店中撤出。

这家叫车服务巨头此后探索了一些替代方案，包括将数据移交给第三方中国公司，以及向国家支持的公司出售股份。滴滴在去年12月宣布其计划在美国退市并在香港上市。

此次停牌可能会破坏滴滴将其上市地点移至中国的计划，这将缓解中国政府对海外敏感数据泄露的担忧。现在，中国证监会对拟议的保障措施不满，使这些计划陷入困境，并引发了监管机构可能对陷入困境的公司采取何种处罚措施的疑问。

其中一名人士说，中国证监会可能会在未来几周内公开调查结果。滴滴和中汽联的代表没有立即回应评论要求。