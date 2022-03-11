蔡英文纪念日本311地震：台日是真心好朋友

台湾总统蔡英文今天（11日）就日本311地震11周年发文说，台日历经311、疫情挑战，帮助彼此渡过一次次难关，是真心好朋友，未来，台日面对世界局势的变动，以及威权主义的扩张，一定会继续坚定捍卫区域的和平稳定。

蔡英文今天在个人面簿分享日本台湾交流协会的影片并写道，肝胆相照，赤诚以待，台湾和日本是真心支持彼此的好朋友。她说，从影片中，看到来自日本各地的朋友对台湾的支持和想念，相信在疫情期间，大家很久没有前往日本，一样对日本有满满的牵挂。

蔡英文说，不论是11年前的311东日本大地震灾害，或是近年的国际疫情挑战，台湾和日本帮助彼此度过一次又一次的难关；患难见真情，在全球疫情严峻，且疫苗供应不稳的情况下，日本六度捐赠疫苗给台湾，总量达到420万剂，让人感到友谊的可贵。

蔡英文表示，未来，面对世界局势的变动，以及威权主义的扩张，台湾和日本作为共享民主信念、坚守自由价值的伙伴，也一定会继续坚定捍卫区域的和平稳定。

蔡英文最后写道，“海内存知己，天涯若比邻”，希望不久的将来，台湾和日本朋友，能够恢复更多交流的机会。

台湾副总统赖清德也在个人面簿上说，日本遭逢311的挑战冲击、灾后漫长的重建之路，台湾人民展现温暖友谊，以真挚坚定的情谊，建立双方“台日友好”的紧密起点，这11年间，双方彼此协助救灾、捐款及互赠物资，在挑战下互相扶持。

赖清德说，相信未来，台日关系会越来越紧密，并在坚实友谊的基础下，深化经贸、农业、文化、灾防等各方面交流，成为互惠互助的重要伙伴。

赖清德也说，期待国际疫情趋缓时，台日之间能自由来往，以行动实现台日友好的精神。