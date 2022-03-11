中国科研团队发现不吃晚餐更有利于代谢健康的新证据

北京协和医院肝脏外科毛一雷、杨华瑜团队在比较了一日三餐的进食方式与两种限时进食方式对健康成年人身体状况的影响后发现，“晨间进食”可改善空腹血糖、降低体重和体脂、增加肠道微生物多样性，在提高胰岛素敏感性、控制血糖方面更加有效，限时进食即不吃晚餐或不吃早餐有益代谢。

根据新华社报道，研究人员介绍，限时进食是指每天在特定的时间段内（通常为八小时）进食，进食期间没有热量限制，其余时间不进食。限时进食可分为晨间进食和午间进食，前者是把每天的进食时间控制在早上6时到下午3时之间，即不吃晚餐；午间进食是把每天的进食时间控制在上午11时到晚上8时之间，即不吃早餐。这两种限时进食方案都已被证明有益于代谢，但既往研究并未就二者对人体健康的影响进行充分比较。

毛一雷、杨华瑜团队首次在非肥胖的健康人群中开展限时进食临床试验。90位健康、自愿参与研究的志愿者被分配至晨间进食组、午间进食组及对照组中。最后，有82名志愿者完成了为期五周的试验。分析结果显示，晨间进食在提高胰岛素敏感性方面比午间进食更有效。晨间进食改善了空腹血糖、减轻了体重和肥胖、改善了炎症，还增加了肠道微生物多样性。

研究发现，两个限时进食组的能量摄入较对照组减少，说明可以通过缩短每日进食时间来限制能量摄入。两个限时进食组之间的能量摄入没有显著差异，表明这两组之间代谢健康改善的差异不是能量摄入差异所引起的。

研究还发现，这两种类型的限时进食对血浆脂肪因子的日常节律和外周血单核细胞的节律基因表达有不同的影响，提示这两种不同类型的限时进食对代谢健康的不同作用可能与生物节律有关。

据悉，该研究成果近日在线发表于国际权威期刊《自然·通讯》。