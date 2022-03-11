新任中国驻澳大使肖千与澳外长会面

中国驻澳大利亚大使肖千昨天（10日）在悉尼会见澳大利亚外长佩恩时说，希望双方一道努力，总结过去、面向未来，秉持相互尊重、平等互利的原则，共同推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。这是两国之间近年来最高级别的对话接触。

根据中国驻澳大利亚大使馆网站发布的新闻稿，肖千在会见时阐述了中方对中澳关系的立场和主张，指出两国关系的历史发展充分表明，中澳友好和互利合作符合双方共同利益，给两国及两国人民带来了实实在在的好处。

他说，今年是中澳建交50周年，希望双方一道努力，总结过去、面向未来，秉持相互尊重、平等互利的原则，共同推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。

根据《悉尼先驱晨报》报道，此次澳大利亚政府部长级官员会见新到任的中国驻澳大使，是两国之间几年来最高级别的对话接触，但双方未能解决任何悬而未决的分歧。

报道说，佩恩在会见时阐述了澳大利亚在一系列问题上的立场，（中澳两国间）适当的部长级和其他高级别对话接触的重要性、印太地区的稳定、自由开放的贸易、人权问题和被拘留在中国的澳大利亚人的福利保障等。

佩恩还明确表示，澳大利亚希望中国利用其影响力鼓励和建议俄罗斯结束对乌克兰的非法入侵。

佩恩也说，澳大利亚仍致力于与中国建立建设性关系，双方可以在其中寻求合作领域，但这以“与我们自己国家主权利益保持一致并专注于稳定”为前提。

报道说，自上任以来，肖千积极与澳政界、商界人士接触和交流，态度缓和，但北京没有表现出有任何实质性让步的迹象，堪培拉方面也没有任何主动行动。

今年1月26日履新的肖千是第15任中国驻澳大利亚大使。他当时表示，中澳两国关系处在发展的紧要关口，既面临许多困难和挑战，也存在巨大机遇和潜力。只要双方坚持相互尊重、平等相待、包容互鉴的原则，牢牢把握两国关系发展的正确方向，中澳关系之路就会越走越宽广。

中澳关系近年来持续紧张，两国多次在贸易方面产生摩擦。澳洲去年更是宣布取消与中国签署的“一带一路”框架性协议，成为第一个取消该协议的国家。