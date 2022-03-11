李稻葵：中国经济目前在恢复养伤 合理调整后或重回6%

今年中国《政府工作报告》设定5.5%左右的经济增长目标，中国政协常委、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵对此表示，中国经济目前正处在调整期中，应对疫情冲击、消化历史遗留问题都需要过程：“这就像生了一场大病，目前我们还在恢复养伤。经过合理调整，经济增速未来还会有所提升，甚至有可能回到6%以上。”

根据澎湃新闻报道，李稻葵说，当人均GDP水平逐渐提高，GDP增速就会放缓，这是国际大趋势也是通行的规律。据他的研究团队测算，从目前到2050年，中国经济的平均增速可以保持在4%以上。

李稻葵说，此前中国的经济增长主要依靠资本、劳动力等要素的投入，而目前中国正在向提高效率与内需增长转变。提高效率有两个途径，一方面是创新，另一方面是资源更合理地配置，特别是跨地域的人口重新配置。

李稻葵表示，一些经济相对欠发达地区的人口转移到经济发达地区去，不仅可以提高人口流入地的劳动力资源供给，同时也可以减少流出地人均GPD计算的分母，相当于同时提高了流入地、流出地的经济水平。

“可以称之为‘经济地理再布局’，就是把地理空间的生产要素重新组合、转移，这是效率增长的一个来源。”李稻葵称。

谈及扩大内需，李稻葵表示，推进城市化、城镇化，将数以亿计的劳动力从农村向城市转移同样也会推动增长。他表示，中国有5亿农村人口有进入城市、成为中等收入群体的可能，这是很大的增长潜力所在，也是扩大内需的主体。

对于各地纷纷开始推进绿色转型，但面对转型带来的压力和挑战，有部分地方采取了“运动式”“一刀切”等方式推进双碳转型，提出了“长痛不如短痛”，“暂时牺牲当下直接奔向碳中和”等设想，李稻葵表示，这是100%违背科学规律的蛮干，就如同以“绝食”的方式进行减肥，是完全错误的。

李稻葵说，当前双碳工作出现了一些比较突出的问题，各个部门、各个地区各施其政，局部最优导致整体次优，对经济运行产生了直接的冲击。他建议推动建立全国碳排放统一大市场，各地区、各部门都要为直接或间接的碳排放付同样的单位费用，即碳排放价，同时也可以按照同样的碳价从碳汇或碳捕捉获得收益。

具体来说，李稻葵提出了六条建议。一是尽快推出从碳排放的源头征收的碳排放税，引导碳税税负向下游传递；二是碳排放税部分留给征收地的地方政府，调动地方政府的积极性，推动相关地区的碳转型；三是建议归属中央的碳排放税由中央负责双碳工作的部门使用，主要用于补贴碳替代技术研发以及补贴碳汇产业；四是建议在碳税推出后宣布碳税税率提高的时间表，引导低碳项目的投资；五是按照碳税税率补贴碳汇和碳捕获项目；六是匡正碳交易市场。

