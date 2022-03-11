中国在联合国呼吁弥合全球“免疫鸿沟”

中国代表昨天（10日）在联合国呼吁各方共同弥合全球“免疫鸿沟”，并指少数西方国家囤积的疫苗远远超过自身需要，且浪费严重，影响发展中国家获得疫苗的数量，严重拖累全球抗疫合作。

根据新华社报道，中国代表在联合国人权理事会第49届会议冠病疫苗获取问题专题讨论会上作出上述呼吁。

中国代表表示，疫苗是战胜冠病疫情的重要武器。尽管目前全球冠病疫苗产量有所增加，接种率有所上升，但发达国家和发展中国家之间的“免疫鸿沟”还在扩大。少数西方国家囤积的疫苗远远超过自身需要，且浪费严重，影响发展中国家获得疫苗的数量，严重拖累全球抗疫合作。

中国代表还说，中方始终以实际行动践行诺言，致力于实现疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性，为全球抗疫贡献中国力量，是疫苗公平分配的“第一梯队”。中国已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗。中国将再向非洲国家提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，还将无偿向亚细安（中国称东盟）国家提供1.5亿剂疫苗。

中国代表表示，在疫苗研发、生产、分配等各环节，中国都采取开放合作的态度，对所有向中方提出疫苗合作需求的国家积极回应。中方相继向20个国家转让技术、合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂疫苗年产能。希望有关国家切实履行承诺，同其他国家一道，共同弥合全球“免疫鸿沟”，真正为人类早日战胜疫情作出应有贡献。

