中国常驻联合国代表：坚决反对任何国家研发、拥有或使用生化武器

联合国安理会昨天审议乌克兰生物安全问题。中国常驻联合国代表张军表示，中方高度重视生物安全问题，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。《禁止生物武器公约》的宗旨和目标必须得到严格遵守。

根据央视新闻客户端消息，张军强调，生物武器是大规模杀伤性武器，任何生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切。中方关切地注意到俄方公布的相关文件。遵守《禁止生物武器公约》是所有缔约国的义务，俄方提出的关切应得到妥善解决。中方敦促相关方切实履行公约义务，作出全面澄清，并接受多边核查。世界卫生组织已经建议乌克兰政府销毁实验室的病原体，以防止疾病传播。中方期待了解更多具体信息。当前形势下，为了民众健康，确保相关实验室的安全十分重要。

张军还说，国际社会对美方生物军事活动早有严重关切。美国在全球有336个实验室，这是美方向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的数据。美方一直主张公开透明。如果美方认为有关信息是假的，完全可以公布有关证据，作出澄清，以便国际社会作出评判。

针对乌克兰局势，张军表示，乌克兰形势仍在急剧演变，复杂性和敏感性不断上升。当务之急还是要加大外交努力，缓和紧张局势，推动乌克兰问题尽快回到政治解决的轨道上来，同时防止出现大规模人道主义危机。停火止战是国际社会的普遍愿望，和平谈判是唯一可行的现实手段。近期俄乌已进行多轮直接对话谈判，两国外长昨天举行高级别会晤，这都是向和平目标迈出的积极步伐。国际社会要继续鼓励和支持俄乌谈判并为此创造必要环境和条件。中方将同国际社会一道，继续为缓和局势、谋求和平作出努力。

俄罗斯卫星通讯社此前引述俄国国防部报道，乌克兰境内有30个受美国五角大楼委托的生物实验室。报道称，这些实验室可能涉及生物武器制造。美国对这些实验室活动的投入已超过2亿美元。

中国外交部发言人赵立坚周二（8日）就在乌美国生物实验室的消息做出回应时说，美国国防部拥有绝对控制权。乌境内所有的危险病毒都必须存储在这些实验室。所有的研究活动都由美方主导。未经美方许可，任何信息都不得公开。他也呼吁美国尽快公布相关具体情况，包括存储了哪些病毒、开展了哪些研究。