夏宝龙：港抗疫工作要像“扎针灸”一样精准到位

中国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙昨天（11日）说，目前香港疫情还处于高位平台期，形势仍严峻复杂。要加强对疫情形势的全面、科学、精准研判，既不能急躁，也不能松懈。要深入了解和把握香港实际情况，注意工作方式方法，像“扎针灸”一样更加精准、到位。

根据大公报报道，夏宝龙在北京以视频会议方式主持召开支援香港抗疫工作第八次协调会时说，两会期间，中共总书记习近平和其他中央领导同志纷纷表达对香港疫情的关心，这对进一步做好支援香港抗疫工作是巨大的鼓励和鞭策，专班全体人员要坚决贯彻落实中央决策部署，扎实推进各项工作，在已经取得的成效基础上，继续加大力度，全力实现尽快稳控疫情的目标。

夏宝龙指出，无论回归前还是回归后，中央所做的一切都是为香港好。香港在第五波疫情初期爆发后，中央果断决策，于2月16日成立大陆支援香港抗疫专班，中央有关部委近百人在深圳集中办公，广东省和深圳市有160多人直接参与专班工作。正是由于各有关方面以超常的速度、效率，夜以继日地勤奋工作，才为香港抗疫提供了强有力支持和援助，也进一步增强了香港社会战胜疫情的信心。

夏宝龙强调，目前香港疫情还处于高位平台期，形势仍严峻复杂。要加强对疫情形势的全面、科学、精准研判，既不能急躁，也不能松懈，始终保持冷静头脑，坚持底线思维，做好长期作战的思想和工作准备。要深入了解和把握香港实际情况，注意工作方式方法，像“扎针灸”一样更加精准、到位。

夏宝龙还说，要持续支持特区政府担起主体责任，切实发挥组织领导作用，特别是在强化部门间统筹协调、全力提升救治能力、改善中央援港物资派发和统筹用好中央援建隔离设施等方面不断改进工作。要进一步动员社会力量参与抗疫，大力宣传抗疫中涌现的好人好事，不断汇聚同心抗疫的强大正能量。要始终绷紧斗争这根弦，对各种干扰破坏活动坚决依法处置，对各种抹黑诋毁言行予以深入揭批，决不允许其干扰香港抗疫工作大局，决不允许其破坏社会稳定大局。要持之不懈抓落实，对既定的决策部署、工作方案建立台账一项一项加以完成，对遇到的困难想方设法加以克服，奋力夺取香港抗疫斗争新胜利。