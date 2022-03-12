吉林市市长王路被免职

据“吉林发布”今天凌晨消息，吉林省委决定，王吉任吉林市委副书记，提名为市长候选人，免去王路的吉林市委副书记、市长职务；黄宪昱任长春市九台区委书记；提名王涛为九台区区长候选人，免去李欣的九台区区长职务。

根据“长安街知事”微信公众号消息，此次被新提名为吉林市市长候选人的王吉现年50岁，在长春工作多年，2021年3月升任副市长，同年6月改任省统计局局长。

被免去吉林市市长的王路现年也50岁，南京人，早年在团中央、长春工作，2021年1月任代市长，后转正。

3月1日吉林省发生冠病本土疫情，截至昨天13时，此次疫情全省累计报告冠病确诊病例526例，其中吉林市396例、长春市78例；全省累计报告无症状感染者590例，其中吉林市428例、长春市120例。

通过病毒全基因组测序分析，吉林省内疫情病毒株为奥密克戎变异株BA.2进化分支。结合基因组测序和前期报告感染者的流行病学调查情况分析，初步判断此次疫情为2月下旬输入吉林省并在本地传播。

吉林市、长春市九台区疫情出现社区传播，处于快速上升期，随着当地接续开展区域核酸检测，短时间内筛查发现的感染者数仍将快速增加。

吉林省委书记景俊海昨天在吉林市实地检查指导疫情防控工作时强调，打赢吉林市歼灭战，对全省疫情防控决战决胜至关重要。要严格执行“党政同责、齐抓共管、五级书记抓落实”要求，压紧压实各方责任，严厉查处失职渎职行为，确保各项工作落到实处、见到实效。

值得一提的是，吉林省委前天（10日）决定，总督学、省教育厅党组成员岳强兼任吉林农业科技学院党委书记；免去张立峰的吉林农业科技学院党委书记职务。

据央视新闻报道，此轮吉林本土疫情中，吉林农业科技技术学院确诊病例人数较多，出现了学校聚集性疫情暴发。