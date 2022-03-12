中国冠病自测放开 相关概念股直线攀升

中国国家卫生健康委员会昨天（11日）宣布，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，根据相关规定，社区居民有自我检测需求的，可自行购买抗原检测试剂进行自测。冠病检测概念股受此消息影响，当日直线拉升，冠病检测指数大涨8.16%。

根据澎湃新闻引述Wind数据显示，截至昨天收盘，体外诊断指数涨近8%，医药商业指数、肺炎主题指数、医疗器械指数涨幅均居前列。

成分股方面，可孚医疗、博拓生物、奥泰生物、万孚生物、亚辉龙皆涨逾20%，东方生物、诺唯赞、硕世生物、之江生物、热景生物也涨超10%。

国家卫生健康委员会官网昨天发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》，表示经研究，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。

根据《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。

据了解，目前中国有三款新冠抗原检测产品获批，分别来自广州万孚生物技术股份有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司和深圳华大因源医药科技有限公司。产品详情显示，这些产品应由经专业培训的人员在确保生物安全和满足使用条件的环境下使用，而非用于自测。

除了上述三款，国家药监局政务门户网站本月初显示，北京华科泰生物技术股份有限公司的新冠抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法）批准证明文件（准产）待领取。这成为中国第四款新冠抗原检测试剂盒。

另外，诺唯赞昨晚发布公告称，全资子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司（简称“诺唯赞医疗”）自主研发生产的冠病抗原检测试剂盒于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。



热景生物昨晚公告称，Beijing Hotgen Biotech Coronavirus（2019-nCoV）-Antigentest- 北京热景生物科技冠病病毒2019n-CoV抗原检测试剂盒（前鼻腔）于近日获得新加坡卫生科学局（HSA）批准新冠抗原检测试剂一项，该试剂盒可用于通过前鼻腔拭子，体外检测人体内冠病病毒抗原，适用于冠病病毒疑似病例快速筛查、居家自由检测。

同日，东方生物公告表示，截至目前，该公司冠病抗原检测试剂尚未取得中国认证证书，后续取得证书公司将履行公告义务。

亚辉龙也发布股票交易异常波动公告表示，截至当日，该公司的冠病病毒抗原检测产品尚未取得国内药品监督管理部门颁发的注册证书。