滴滴出行股价昨暴跌44%

中国网约车平台巨头滴滴出行据报已暂停在香港上市准备工作后，滴滴出行股价昨天（11日）暴跌44%。

彭博社报道，据知情人士透露，中国国家互联网信息办公室通知滴滴高管，他们防止安全和数据泄露的建议没有得到落实，滴滴已暂停原订于今年夏天通过介绍方式在香港上市的准备工作。

这一消息传出后，投资者市场风声鹤唳，滴滴出行股票在股市一开市就面临强大抛售压力，股价暴跌44%至1.89美元（2.54新元）的低点。

滴滴出行去年6月以每股14美元的股价在纽约证券交易所上市，上市几天后滴滴就成为数据相关网络安全调查的对象，造成股价下跌约76%，去年9月份营收更录得47亿美元（63亿新元）亏损。

在同时被中美两国的监管机构调查期间，滴滴也尝试提出一些替代方案，包括将数据移交给第三方中国公司，或向国有公司出售股份。不过，滴滴仅在纽约上市五个月后，就宣布从美国退市并计划在香港上市。

不只是滴滴出行，其他在美国上市的中概股也面临巨大的抛售压力。美国证券交易委员会（SEC）周二公布名单，认定首批五家在美上市中国企业有退市风险，再度加重中美金融脱钩阴霾，导致多只龙头中概股周四出现崩溃式跌幅。衡量中概股在美表现的纳斯达克金龙中国指数暴跌10％，创2008年全球金融危机以来最大单日跌幅。