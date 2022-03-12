张文宏：不同意“躺平” 但封闭方式需突破

针对奥密克戎引起的症状大多较轻是否可以选择“躺平”的疑问，中国传染病医学中心主任、上海冠病临床救治专家组组长张文宏说，“‘躺平’我是不同意的，如果让疫情蔓延，那么结果可能会付出比较大的死亡代价。”他同时也说，但封闭的方式方法，对于未来来讲，是需要去突破的。

据看看新闻昨晚报道，张文宏在线上回应网民提问时说，目前抗疫的总体策略是“积小胜成大胜”，虽然有少数人可能会在居家，但是大部分人还是维持着正常的工作。 虽然有一些单位，近期会因为种种原因被封闭，但是封闭的方式方法，对于未来来讲，是需要去突破的。如果今年抗疫的所有做法，和两年前第一次面对冠病的时候还是一模一样，就是没有进步。

在谈到未来的抗疫工作时，张文宏说，抗疫既做到社会面的“清零”，也能最大程度地让城市或者是所居住的环境受影响小一点，停摆的幅度小一点，管控的人群少一点，这样就是取得了进步。等药物上市，疫苗的策略更加优化，那么这种情况下面，一定会看到非常好的结果。

中国疫情再度升温，并呈多点暴发趋势。多地新增本土确诊病例和无症状感染者达到两年来高峰。作为中国精准防控的“模范生”，上海过去一周遭遇了历来最严峻的一波冠病疫情。

上海市卫健委今早（12日）通报，昨天新增本土冠病确诊病例五例和无症状感染者78例，其中四例本土确诊病例和57例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入确诊病例22例和无症状感染者九例，均在闭环管控中发现。

上海市中小学今天开始全部调整为线上教学，幼儿园、托儿所停止幼儿入园，各类培训机构和托育机构不得开展线下培训和托育服务。

截至昨天，上海累计本土确诊431例，治愈出院385例，在院治疗39例，死亡七例。现有待排查的疑似病例0例。累计境外输入性确诊病例4316例，出院3702例，在院治疗614例。现有待排查的疑似病例九例。尚在医学观察中的无症状感染者632例，其中本土无症状感染者448例，境外输入性无症状感染者184例。

