林郑：跨境鲜活食品供应已恢复正常

香港特首林郑月娥今天（12日）说，跨境鲜活食品供应大致恢复到早前水平，价格亦已回落。

据香港《星岛日报》报道，林郑月娥今天在记者会上说，特区政府早前以清单形式向北京中央提交所需物资予中央相关部委，而中央亦做到“香港所需，中央必应”，提供医院病床、空气净化机、口罩及快速测试等物资。

她指，需确保市民日常所需的物资不会出现缺货，做到货源充足、物流畅顺。然而，最困难的地方是人手，由于不少人染疫或被列为密切接触者，导致运输链出现人手短缺，但经过多方努力，已不断改善情况，跨境鲜活食品供应大致恢复到早前的水平，价格亦已回落。

林郑还称，政府也已每日发放不同资讯，以免市民慌张。她也表示，感谢中央的支持及“有求必应”，并感谢两地物流业人员、免费提供仓库的企业，以及市民的谅解及支持。

港府发言人今天公布最新大陆供港鲜活食品情况，昨日蔬菜供应量约2400公吨，菜芯及白菜昨天的平均批发价每斤分别为7.3元（港币，下同，约1.27新元）及4.7元，与平日内地供应量及批发价都已回落至平日水平。昨日大陆进口香港的冰鲜猪肉货量约42公吨，为平日大陆供应量近八成，活猪供应亦充裕。昨日冰鲜家禽货量约为11万只，而香港屠宰的活鸡约8000只，供应亦相当稳定。过去一星期平均每日供应共400万颗鸡蛋，食米存货亦足够香港市民一个月需求。