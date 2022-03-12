TikTok与甲骨文接近就存储美国用户数据达成协议

消息人士透露，抖音国际版TikTok正接近与甲骨文公司达成协议，将TikTok美国用户的数据存储在甲骨文服务器内，避免TikTok中国母公司字节跳动获取这些数据。

综合路透社和彭博社报道，根据协议，甲骨文公司将把TikTok的所有美国用户数据存储在甲骨文的数据服务器上。目前TikTok的一些数据存储在字母控股（Alphabet）的谷歌云上。甲骨文公司还将成立一个专门的美国数据管理团队，作为美国用户信息的看门人，并将其与字节跳动的信息区隔开。

消息人士补充道，TikTok还在探索与其他技术公司在防火墙和网络安全措施方面进行合作。

TikTok发言人在一份声明中说，TikTok致力于保护社区的隐私和安全，并补充道，用户数据存储在美国和新加坡的数据中心，而作为保护用户及其信息安全的整体工作的一部分，公司将继续投资于数据安全。

这不是两家公司首次谈判类似安排。2020年底，TikTok宣布甲骨文将成为该公司的少数股东，以满足时任美国总统特朗普的要求。现任总统拜登上台后，该命令没有得到执行，但美国外国投资委员会(CFIUS)仍持续对TikTok的数据安全感到担忧，并希望能够解决这个问题。

消息人士称，美国外国投资委员会担忧美国用户的数据可能会泄露给中共政府，但目前仍不清楚TikTok和甲骨文达成的上述协议是否能缓解美国外国投资委员会的担忧，主持外国投资委员会工作的美国财政部发言人没有立即回应评论请求。