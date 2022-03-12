中国证监会回应美预退市名单：尊重监管 但反对将证券监管政治化

美国证券交易委员会（SEC）将五家中概股公司列入有退市风险的清单，中国证监会昨天（11日）回应称，尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。

证监会昨天在官网发布声明称，注意到了这个情况，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》及相关实施细则的一个正常步骤。证监会此前已多次就《外国公司问责法》的实施表明过态度。

声明说，证监会尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。证监会始终坚持开放合作精神，愿意通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题，这也符合国际通行的做法。

声明还说，中国证监会近一段时间和财政部持续与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)开展沟通对话，并取得积极进展。相信双方通过共同努力一定能够尽快作出符合两国法律规定和监管要求的合作安排，共同保护全球投资者合法权益，促进两国市场健康稳定发展。

根据央视财经报道，SEC列出的五家公司包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。根据SEC此前披露，连续三年登上该清单的公司，将被禁止上市交易。

根据美国2020年通过的《外国公司问责法》规定：外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会对会计师事务所检查要求的，其证券禁止在美交易。所以此次被点名的五家中概股公司，名单的认定标准主要可能是上市公司的信息披露问题，对此，上述五家公司均作出了回应。

百胜中国表示，除非美国公众公司会计监督委员会能够在规定时间内对本公司的审计师进行全面核查，否则本公司的普通股将于2024年初从纽约证券交易所退市。

和黄医药在其官网发文称，根据《外国公司问责法》的现行条款，除非该法案获修订将本公司排除或美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）能够在规定时间内对本公司的审计师进行全面核查，否则本公司的美国预托证券将于2024年初从纳斯达克证券市场退市。

而再鼎医药、盛美半导体均表示，出现在临时名单上并不意味着将很快被摘牌，正在积极寻找解决方法。

百济神州则认为这份暂时性认定名单是SEC采取的行政性措施，公司将持续确保合规。

美国证券交易委员会（SEC）周二公布名单，认定首批五家在美上市中国企业有退市风险，导致多只龙头中概股周四出现崩溃式跌幅。衡量中概股在美表现的纳斯达克金龙中国指数暴跌10％，创2008年全球金融危机以来最大单日跌幅。

有分析人士认为，美国SEC选择此时公布名单，意在就乌克兰战事继续施压中国选边站，同时也通过打压中概股，以及威胁在金融资本市场上与中国脱钩，抵消人民币作为国际资金避险货币之一的吸引力。