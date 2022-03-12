林郑：医护人手严重不足 已提请中央派员支援

香港第五波冠病疫情持续严峻，特首林郑月娥今天（12日）说，香港目前医疗及护理人手严重不足，已向中央提出派遣人员到公立医院协助病人的请求。

据香港《星岛日报》报道，林郑月娥今天在记者会上说，由于医疗及护理人手不足，亚博医管局隔离设施的使用率不高，为了减轻医管局的压力，当局启用两个由室内运动场改装的治疗和暂托中心，供病情稳定但未能返回安老院舍的年长患者入住。

她续称，第三处将会为启德邮轮码头提供1200张床，另外有七处地方正在筹备提供服务，但仍有人手不足问题。她指已向中央提出派大陆医疗团队来港到公立医院协助治疗病人，中央原则上会支援，但香港和大陆制度不同，要制定好实行方案。

她说，香港年长者医护人员仍欠缺两成人手，不少院舍职员染疫令情况更加严峻。社署已放宽输入劳工条件，希望在大陆招聘1000名照顾员到港，并有信心下周五（18日）前，为所有院舍院友接种疫苗。

香港卫生防护中心昨天通报，香港昨天新增2万9381起冠病确诊病例，同日也新增13所院舍出现确诊病例，截至目前已累计有731所安老院和253所残疾院出现病例。医院管理局总行政经理何婉霞昨天通报，昨天新增196起死亡病例，其中185起是65岁或以上年长者，113起来自院舍。

林郑今天说，目前香港疫情呈平稳局面，但暂时难以断定是否已到转捩点，故未能作阶段性总结。