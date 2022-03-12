李嘉诚7.3亿英镑出售伦敦物业 较去年预期降近30%

李嘉诚旗下香港长江实业集团有限公司历时9个月以7.29亿英镑（约12.8亿新元）的价格卖出了瑞银集团伦敦总部大楼物业，较集团去年“心理价位”降低了近30%。

根据长实集团在官网发布的公告，公司旗下间接全资附属公司CK Steel (UK) Limited、买方Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited及长实集团已于昨天（11日）股市交易结束后订立买卖协议，CK Steel (UK) Limited将以7.29亿英镑的价格出售目标公司Bluebutton Holdco 5 Broadgate (Jersey) Limited全部已发行股份，方式为现金支付。

该目标公司间接拥有位于英国伦敦的名为5 Broadgate大厦内包含多个商业及办公单位以及停车位的全部权益。

据了解，该物业为瑞银集团伦敦总部所在的大楼，最早由英国地产公司British Land Co.和新加坡主权基金GIC共同开发并持有。2018年6月，长实集团斥资10亿英镑收购了这栋大楼。彼时有报道称，该大楼每年的租金回报率约为3.95%。

据5 Broadgate大楼的设计工作室Make官网数据显示，5 Broadgate毗邻英国伦敦Liverpool Street火车站及地铁站，建筑面积6.53万平方米，共13层楼，包括四层可容纳3000张办公桌的楼层以及7层办公室。2011年到2017年，5 Broadgate入围及获得了多个建筑奖项。

去年6月10日，有消息称，长实集团有意出售该物业。根据彭博社报道，长实集团与多个潜在买家进行了初步磋商，买家的出价只有高于10亿英镑的价位，长实集团才会同意出售。而从此次长实集团与买方达成的协议的价格来看，较长实集团去年的“心理价位”降低了近30%。

不过，疫情期间，带有长期租约的伦敦标志性办公楼需求不减，投资者看重其长期收益明显高于政府债券回报率。根据该物业开发商British Land Co. 2018年发布的声明，瑞银集团计划至少续租至2035年。

根据公告，长实集团从该出售事项获得的预期收益约为1.08亿英镑，出售事项所得款项净额拟由集团用作一般营运资金用途。

长实集团的董事认为，该出售事项为公司提供从该目标公司及物业所作投资变现的机会，公司将借出售事项释放该物业投资的潜藏价值，并获得可观的出售收益，为股东创造价值，集团还可将资本重新分配至其他投资机会。