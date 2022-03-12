吉林市建设第四所方舱医院

吉林省吉林市今天（12日）通报，正在加紧建设第四所方舱医院。

据新华社报道，吉林市目前已设立三所方舱医院。其中，党校方舱医院，设置床位264张，已经投入使用；昌邑区方舱医院，设置床位572张，已经投入使用；高新区方舱医院，设置床位350张，预计今天投入使用。

根据吉林市卫生健康委员会消息，吉林市昨天通报66起本土确诊病例，无症状感染者167起。 ​​​​此轮疫情，吉林市已累计报告阳性感染者1034起。今天吉林市将开展第七轮核酸检测。

本轮疫情累计报告阳性感染者破千例之后，吉林省吉林市防疫工作受到各界关注。据“吉林市发布”微信公众号今天早上的消息，吉林省委书记景俊海昨天前往吉林市实地检查指导疫情防控工作。

景俊海强调，要接续开展多轮核酸检测，千方百计增强采样和检测能力，确保追踪排查迅速跟进，精准找出所有密接、次密接人员；全面加强隔离闭环转运管理，及时匹配转运车辆，统筹协调充足隔离房间，确保所有人员安全转运到集中隔离点；着力强化社会面管控，严格执行非必要不流动要求；保障物资供应，持续推进各类物资采购储备，确保市场正常运转、物资供应充足。

另外，“吉林发布”微博今天发布消息，吉林省委决定王吉任吉林市委委员、常委、副书记，提名为吉林市市长候选人，免去王路的吉林市委副书记、常委、委员，吉林市市长职务；黄宪昱任长春市九台区委书记；提名王涛为长春市九台区区长候选人，免去李欣的长春市九台区区长职务。 ​​​​