因缺电互呛 蒋万安被苏贞昌讽“祖父没反攻大陆”

国民党立委蒋万安和台湾行政院长苏贞昌昨天因缺电问题互呛，两人今天继续隔空交锋，蒋万安批苏贞昌不敢承诺不再停电，是“没肩膀、不负责”，苏贞昌则称台湾人面对蒋家是“精神、时空错乱”。

综合台湾《联合报》及ETtoday新闻云报道，年底台北市长选战脚步接近，向来温和的蒋万安昨天（11日）为全台大停电议题与苏贞昌交火，要求苏贞昌承诺缺电不再发生，反被苏贞昌讽刺“你祖父（蒋经国）也说要反攻大陆”至今未实现。双方唇枪舌战，火药味十足。

苏贞昌今天出席活动时对此回应说，他昨天答询时费尽口舌，一直耐着性子解释说明政府的态度和作为，但国会殿堂质询变成像“街头小混混”，“是可忍，孰不可忍”。

他还说，“讲这样是蒋家、讲那样也是蒋家”，台湾人都不能有意见，谁敢异议，不是杀、就是关，现在蒋中正的曾孙来和他谈民主，想想看这是怎么样的时空错乱、精神错乱？

蒋万安今天则回批，堂堂行政院长竟用酸民式语言、不伦不类比喻，不敢承诺；而经济部长王美花站在旁边像“路人甲”，这是没有肩膀、不负责任的政府。

他还说，昨天的质询只是反应民众对停电、缺电的担忧，希望稳定供电是百姓对政府最基本的要求，若苏贞昌昨天的呛声可以换来对人民保证不再停电，那也值得，问题是苏贞昌呛完了、脾气也发了，还是不敢保证未来不再停电。

国民党主席朱立伦今天上午也说，苏贞昌的说法是荒谬无比的比喻，并指缺电问题完全是人为、是民进党的错误，呼吁苏贞昌诚实面对台湾缺电的事实，用骗和拖解决不了问题。

朱立伦还说，正是民进党的鸭霸、无能，才造成今天的缺电台湾，苏贞昌竟然还把缺电跟反攻大陆类比，荒谬至极。