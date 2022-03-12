中国政协委员建议鼓励60岁以上初老群体再就业

中国全国政协委员丁佐宏建议鼓励60岁以上初老群体再就业，让老年人收获更多认同感、荣誉感。

据中国经济周刊报道，政协委员丁佐宏说，来自中国国家统计局的数据显示，截至2021年底，中国65岁及以上老年人口占总人口比例超过14%。根据民政部预测，“十四五”期间，中国老年人口将突破3亿，从轻度老龄化迈入中度老龄化，如果不尽快采取措施，将会导致较多社会问题的出现，突出表现在年轻劳动力短缺和社会保障承压。

因此，今年两会期间，同为月星集团董事局主席的丁佐宏提交了一份《关于鼓励开发初老群体人力资源价值的建议》，丁佐宏在其中建议鼓励初老群体再就业，让老年人收获更多认同感、荣誉感。

丁佐宏认为，从表面看，扑面而来的“银发浪潮”预示着中国人口红利的消失，但换个视角，按照联合国世卫组织对人类年龄划分的新标准，66岁至79岁依然是中年人。

他续称，如果构建科学合理的法定退休年龄界限，继续发挥60岁以后具有劳动能力、工作水平、消费潜能、智力支撑的老年人作用，就是对人口红利的延长和拓展，将会源源不断地释放老年人口红利。

丁佐宏说，鼓励初老群体再就业，是基于价值和经济双重需求的选择，不仅可以发掘老年人的技能潜能，丰富老年生活，减轻其由于“空巢”带来的焦虑，同时还能缓解社会老龄化带来的劳动力缺口问题，在一定程度上减轻社会保障体系、养老服务体系和老年健康支持体系的压力。

他提出四方面建议，树立正确的老龄观，鼓励全社会发展为老服务业；尽快实行弹性退休政策，按照老年群体不同的职业特征、岗位属性、生理心理等综合要素，进行统筹谋划；鼓励企业废除招聘年龄限制，积极接纳老年群体，对于雇佣超过60岁老人的企业，给予营业税等方面一定比例的税收优惠；对于达到一定年龄的返聘老年人的劳务收入，可以采取税收减免的方式，以提高其参与劳动力市场的积极性。