大连市管理团队接管大连人足球俱乐部

大连人俱乐部今天发布公告称，大连足球改革发展工作组与万达集团、一方集团、大连人职业足球俱乐部签订协议，由大连足球改革发展工作组组建管理团队接管大连人职业俱乐部，对俱乐部进行全权管理。

根据新京报报道，根据协议，万达集团将承担俱乐部接管前20多年的全部历史债务及未来三年俱乐部运营、青训及大连市校园足球小学基地校运营等全部费用，将总成本约16亿元（人民币，约3.4亿新元）的大连足球青训基地捐赠给大连市国有企业德泰控股用于发展足球事业，以实际行动表明了对家乡城市的情怀和对大连足球的支持。

另据“大连发布”微信公众号发布的消息，大连市委、市政府表示将牢固树立“人民足球、政府有责”理念，进一步加大政策支持，推动俱乐部面向全国公开招聘高水平主教练和教练团队、公开招聘符合俱乐部发展需求的高水平运动员，特别是，着眼打造富有生机活力的职业足球俱乐部，积极改革创新，尊重足球运动发展规律，建立一套规范透明的阳光薪酬制度和正向高效的绩效考核体系，严格行为规范，进一步激发运动员的斗志和激情，以崭新姿态投入新赛季的比赛中，全力争取最好成绩。

在今年1月12日的中超升降级附加赛第二回合比赛中，大连人以0比1不敌成都蓉城，两回合以1比2的总比分不敌对手，未能保级。