广州海珠区政府为大量人员滞留广交会展馆致歉

广州市海珠区委常委、常务副区长傅晓初今天（12日）就昨日大量人员滞留广交会展馆鞠躬致歉。

据“海报新闻”报道，位于广州市海珠区的琶洲会展中心昨天发现一例冠病核酸检测阳性人员，琶洲会展中心随后发布紧急通知称，因疫情防控需要，广交会展馆采取“临时封闭，不进不出”的管控措施。数万人因此滞留场馆。

傅晓初今天在广州市疫情防控新闻发布会上说，因对琶洲会展中心现场待检测人数预判不精准，流程处置不高效、应急预案不充分等问题，导致大量人员滞留展馆，给群众带来不便，他代表海珠区政府对受影响的群众表示深深的歉意。

广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌说，昨天新增确诊病例为31岁男性，3月8日从外省市抵达广州，8日至10日，轨迹涉及海珠、越秀、番禺等地，10日核酸检测结果阳性，已闭环转运至广州医科大学附属市八医院隔离治疗，诊断为确诊病例。

发现该病例后，广州昨天下午对琶洲会展中心采取管控措施，抽调700余人的核酸采样队伍支援琶洲会展中心，对馆内4.9万人实施核酸采样。目前已出结果均为阴性。

陈斌说，“由于时间紧、人员多，管控措施给馆内展商和参展人员带来了一定时间的等待和紧张焦虑情绪。在此，向大家表示诚挚歉意，同时衷心感谢您的理解、支持和配合。”

广州市商务局副局长林国强说，当前全国疫情形势复杂多变，考虑到展览活动人员高度集聚、参展观展人员来源地广的实际，广州市会展业联席会议办公室昨天下午发布了暂停近期展览活动的通知。

当天正在举办或正在布展的第59届中国（广州）国际美博会、第28届铝门窗幕墙新产品博览会等五个展览，均在通知下发后宣布停展，部分即将举办的展览也发布了延期公告。

林国强说，“这次因疫情防控需要暂停展览，事出紧急，给远道而来、精心准备的办展企业、参展商和观众带来诸多不便，严重影响了他们的工作和行程安排，对此，我们深表歉意！”