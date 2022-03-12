狄志远：香港的表达自由未受到国安法限制

香港新思维社会福利界立法会议员狄志远说，香港的表达自由并没有受到《香港国安法》限制，香港集会和新闻自由仍然受保障。

根据《星岛日报》报道，狄志远在节目《国安法事件簿》中表示，新思维作为一个政党，有时会与政府商讨和合作，但有些事情上觉得不被尊重，或与政府有距离时，便会较大力度表达意见。

狄志远说，新思维依法办事，举办游行示威时会向警方申请，完全不担心违法。被问到会否担心《香港国安法》订立后，会被视为越界或犯法，狄志远说，国安法落实初期，大家还在摸索，难免会有担心，但香港集会和新闻自由仍有保证，他不会设下框架，不会自我捆绑。

狄志远强调，暴力超越了界线，是不能容许；“港独”明显是颠覆国家政权；但若单纯在福利、房屋及青年问题发声，则与国家安全“风马牛不相及”。

对于有指选举改制后民主派参选空间缩小，狄志远认为新选举制度仍赋予非建制派空间，相信若去年立法会选举有更高投票率，将有更多非建制派当选。他还说，中央或建制派也鼓励传统民主派参选，不过他们选择不参选。

狄志远说，《基本法》列明落实双普选，而争取民主在《基本法》范围内，港人绝对要争取双普选，他相信对中央而言“双普选”是目标，只是时间和时序的问题。