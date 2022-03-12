台前副总统：抗中不一定能保台

台湾前副总统吕秀莲今天说，台湾应该要重新检讨两岸关系，挣脱“统独”争议，“别以为抗中就可以保台”。

综合台湾中时新闻网和《自由时报》报道，吕秀莲今天同台北市长柯文哲参与“新女性Her-Story50周年巡回展”。她在致辞时说，俄罗斯和乌克兰正在战争，乌克兰全民皆兵，女性和男性一样勇敢；反观台湾，虽然不是乌克兰，但也拒绝变成战争下的牺牲品。

吕秀莲说，她认为台湾应该要重新检讨两岸关系，挣脱“统独”争议，这项议题已纠缠了台湾3、40年。她还说，“有人以为抗中就可以保台，事实上愈抗中台湾愈陷入危机，大陆有14亿的人口，愈刺激就累积愈多的敌意来对付台湾”。

她续称，台湾和中国大陆的关系，就如同乌克兰和俄罗斯，都是远亲近邻。她强调，人民和人民不应该有仇恨，台湾应该要珍惜自由民主。不过她也表示自己有信心，只要大家一起努力超越党派、族群，就能建构和平和爱的台湾。

吕秀莲最后也强调，台湾如果不和平，就可能成第二个战场，但台湾不能有战争。

另外，柯文哲在同一个活动上说，民主政治不是从天上掉下来，其中的历程都是很多人的牺牲换来的，所以更要珍惜台湾今天的民主政治，这个特展可从一个人身上看见那个时代，过去50年是台湾变动最剧烈的时候，透过展览可以得到很多启发，每个时代都有人牺牲奉献才会进步。