港今增2万7647起确诊病例 198人离世

香港今天（12日）通报2万7647起冠病确诊病例，198起死亡病例。

据香港《星岛日报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣，和医生管理局总行政经理何婉霞今天通报以上数据。

欧家荣说，新增冠病确诊病例中，1万5789起是经核酸检测确诊的病例，其中有2097起是医管局通报、2793起是公共卫生化验处通报、其余1万899起是私人化验所通报。另外快测平台申报平台共收到1万1858起通报，因此今天共新增2万7647起确诊病例。

另外，今天再新增23所院舍出现确诊病例，其中11所为安老院舍、12所为残疾院舍，共涉及328起病例，其中267起是院友，115起是职员。

欧家荣说，第五波疫情至今累计共波及742所安老院舍，录得1894起死亡病例。

另外，根据何婉霞通报，今天新增198起死亡病例，年龄介于36至107岁，其中104人未接种疫苗、37人已接种一剂、21人已接种两剂，有182人为65岁以上年长者。

欧家荣说，第5波疫情累计死亡个案有3516人，较昨日增加285人，死亡率为0.53%，逾九成未接种疫苗，死者年龄中位数为85岁，当中包括10岁或以下儿童有五名，18至59岁成人有156起，60岁以上长者有3351起，占95.3%