吉林省新增1412例本土确诊744例无症状

中国吉林省昨天（3月12日）新增1412例本土确诊病例。

据中国央视新闻报道，其中，长春市831例，吉林市571例，延边州九例，四平市一例。

吉林省昨天还新增无症状感染者744例，其中，吉林市697例，长春市42例，延边州三例，梅河口市一例，四平市一例。

另据“吉林发布”微信公众号，吉林省卫健委副主任张艳今天在新闻发布会上说，昨天确诊数出现较大幅度上升，一方面反映出奥密克戎病毒传播隐匿、传染性强、传播速度快，早期难于发现，易形成社区传播。另一方面，反映出个别地区面对疫情快速上升的形势，医疗资源扩容能力不足，导致短时间内集中收治受限。

张艳说，个别地区应急处置机制不够健全，对奥密克戎病毒特点和严峻复杂的疫情形势认识不足、研判不准，贯彻落实省委、省政府决策部署不到位、不彻底，落实“应检尽检、应隔尽隔、应治尽治、应管尽管”方面还有差距。

张艳说，下一步，在加强重点疫情地区和学校、医院、工厂等的管控同时，要高度重视老年人、有基础性疾病等感染者的救治工作，防止转为重症。

中国本轮疫情确诊人数是2020年初暴发第一波疫情以来新高，其中以吉林省最为严重。中共吉林省委书记景俊海11日连夜赶往吉林市，实地指导抗疫。因防疫不力，吉林市市长王路与长春市九台区区长李欣双双被免职。