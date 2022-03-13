陈茂波料香港首季失业率将显著上升

香港财政司长司长陈茂波预料香港因疫情打击，第一季经济很可能出现按年负增长，失业率料将显著回升。不过他认为，只要尽快控制疫情，香港将能摆脱阴霾，重拾经济增长的动力。

陈茂波今天（13日）发网志透露上述信息，他说香港新一波疫情自一月初爆发以来，严重影响了市民生活、社会运作和经济活动，目前抗疫是当前压倒一切的任务。

他提到，政府全力遏止疫情的同时，也必须全力稳住经济，包括扶持特别困难的行业，避免商户陷入大规模结业危机。中小企占香港企业数量的98%，因此预算案中建议业主暂缓追讨欠租，让中小企业有喘息的空间。这一建议引起部分人士保留，有人提议政府补贴租金，但疫情之下更困难的基层市民也承受着生活和交租的压力，政府补贴商铺业主租金收入，或不能得到社会认同。

他也提到，近期乌克兰局势是全球焦点，但对香港而言，现阶段的风险可控。贸易方面，乌克兰和俄罗斯分别仅佔香港2021年货物出口的0.05%及0.78%。通胀方面，香港以服务业为主，对能源的依赖度不高，能源在香港消费物价指数的开支权数只佔约3%。因此即使国际能源价格急升，对香港通胀的影响也比较温和。

不过他也说，将会高度警惕局势对环球金融市场和香港金融系统的冲击，以及防备金融安全的潜在影响。